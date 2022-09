Nacer Chadli schaaft aan topvorm bij Westerlo: "WK is ver weg, maar met hard werk maak ik kans"

Chadli: "Eerst mijn waarde op het veld tonen"

Op zijn 33e zit Chadli in de herfst van zijn carrière, maar toch sluit hij een terugkeer bij de nationale ploeg niet uit. "Voor mij is het WK op dit moment te ver weg. Als ik helemaal fit ben, maak ik misschien een kans, maar dat ben ik nog niet. Ik moet eerst mijn waarde op het veld tonen."

Ook bondscoach Roberto Martinez - die voor de gelegenheid een kijkje kwam nemen in Westerlo - laat de deur op een kier. "We volgen hem al heel lang. Hij staat steevast op onze lijst."

"Het is geweldig nieuws dat hij naar België komt. Voor Westerlo is hij een enorme aanwinst, want hij is een speler die altijd wil winnen en die gedijt in een competitieve omgeving."



Wat moet hij doen om de selectie te halen? "Eerst moet hij belangrijk worden voor Westerlo. Dan is hij klaar voor een stap hogerop", zegt de bondscoach - die al langer fan is van Chadli's "unieke profiel" en veelzijdigheid.

Ook het feit dat Chadli 33 jaar op de teller heeft, deert Martinez niet. "Leeftijd is slechts een getal", zegt hij met een cliché. "Ik denk dat het geen probleem is voor Nacer. In de Belgische competitie zit hij op zijn plaats om weer naar zijn top toe te werken."