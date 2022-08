Westerlo zakt niet volgens statistieken Extra Time: "Een last van mijn schouders"

Promovendus Westerlo gaf gisteren een 4-2-voorsprong nog uit handen op KV Mechelen, maar coach Jonas De Roeck - de centrale gast in de eerste aflevering van Extra Time - lijkt zich toch geen zorgen te hoeven maken. Extra Time berekende dat de kans klein is dat de Kemphanen meteen weer zullen zakken.

Van 2-4 naar 5-4. Westerlo gaf gisteren zijn eerste zege op verplaatsing uit handen. Een gebrek aan ervaring, kon Jonas De Roeck verklaren. "Ik heb een groep die soms te veel wilt", vertelde hij in Extra Time. "Ze zijn te gretig. Ze willen elkaar helpen, maar vergeten dan te observeren. Het was niet onze beste wedstrijd, ook al scoren we vier keer." "Dan blijf je achter met een dubbel gevoel. We willen een ploeg tonen die op een mooie manier voetbalt, maar we moeten ook leren om een wedstrijd te controleren." "Dat is het verschil tussen 1A en 1B. Vorig jaar werd concentratieverlies niet afgestraft, nu wel. Daar moeten we nog stappen in zetten."

De Roeck: "Behoud is eerste ambitie"

Promovendus Union kon vorig jaar bijna stunten met de landstitel. Is dat ook de stiekeme droom van de Turkse eigenaars van Westerlo? "Nee, we moeten realistisch zijn. Behoud is onze eerste ambitie", aldus De Roeck. "Maar we willen het wel doen op onze manier, met onze kwaliteiten. Dat proberen we elke wedstrijd te doen en we hebben er ook vertrouwen in dat we kunnen slagen." Dat Westerlo vooral thuis wint en op verplaatsing nederlagen slikt, is volgens De Roeck nog geen patroon. "We hebben gewoon in sommige wedstrijd individuele fouten gemaakt of we waren te gretig. Daar moeten we nog in groeien."

Behoud verzekerd?

Met 6 op 15 is Westerlo alvast goed begonnen aan de missie-behoud. Als we kijken naar de voorbije 10 seizoenen, waren de degradanten steevast de ploegen die ook na de 5e speeldag al bij de laatste 3 stonden. Goed nieuws dus voor Westerlo (10), slechts nieuws voor Cercle Brugge, Seraing en Eupen. "Vooral voor de kleine clubs blijkt de stand na 5 speeldagen significant", stelt Gert Verheyen. "Dat is een last van mijn schouders", lacht De Roeck. "Of het met drie degradanten dit seizoen een slecht moment was om te stijgen? Nee, we moeten gewoon resultaten halen en ons proberen te redden." "Die ambitie om te stijgen was er ook meteen bij Westerlo. Het was na mijn periode bij Anderlecht belangrijk om een project te vinden waar er ambitie was en waar ik op mijn manier kon werken. Die troeven waren er in Westerlo." Waarom vertrok De Roeck eigenlijk bij Anderlecht? "Ik kon me niet honderd procent vinden in het takenpakket dat klaar lag voor mij. Ik wou niet blijven om te blijven, dus zijn we heel open en correct uit elkaar gegaan."