Officieel: Westerlo hengelt Nacer Chadli binnen op uitleenbasis

Helemaal verrassen doet Westerlo niet met deze transfer omdat de geruchtenmolen de voorbije dagen al op volle toeren draaide. Maar het blijft hoe dan ook een grote vis voor Westerlo.

Nacer Chadli is intussen 33 jaar en speelde de voorbije twee seizoenen in Turkije bij Basaksehir. Hij ligt daar nog onder contract tot 2023. Dit seizoen was hij ook al een keer belangrijk voor zijn ploeg, hij scoorde de openingstreffer tegen Kayserispor. Maar hij mocht blijkbaar toch vertrekken en wordt dus uitgeleend aan Westerlo.

Chadli speelde in zijn carrière al een keer eerder in België: tijdens het seizoen 2019-2020 werd hij een jaar uitgeleend aan Anderlecht. Daarvoor speelde hij bij Monaco en bij West Brom en Tottenham in de Premier League, en bij Twente en Apeldoorn.

De winger speelde ook 66 matchen bij de Rode Duivels. Hij scoorde onder andere het iconische doelpunt op het WK tegen Japan. Na het EK vorige zomer werd hij wel niet meer opgeroepen.

Volgens de clubwebsite van Westerlo hoopt hij toch nog op een plek in de WK-selectie. "Hij zal via onze club de bondscoach willen overtuigen om hem bij de definitieve groep te nemen", klinkt het.