Maturiteit of intensiteit? Mazzu en Refaelov zien andere problemen na 1 op 12

Het was geen pech dat Anderlecht nekte tegen Union, Gent, Leuven of Westerlo. Trainer Felice Mazzu zocht na de match in Het Kuipje geen excuses en dat siert hem.

"De zege van Westerlo was verdiend. Of er te weinig kwaliteit zit in mijn groep? Neen."

"Ik denk wel dat we maturiteit en ervaring missen. We speelden te krampachtig. In het technisch aspect van het voetbal, in de timing van de bal te spelen, in het nemen van verantwoordelijkheid. Het is een combinatie van factoren, waardoor we weinig vertrouwen hebben."



"Ik denk niet dat het probleem is dat er te weinig leven in de groep zit of dat er te weinig wil is om kansen te creëren."