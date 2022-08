Dimitri Van den Bergh vlot naar kwartfinales in New South Wales na vliegende start

Dimitri Van den Bergh is alleszins niet voor niets naar de andere kant van de wereld gevlogen. Onze landgenoot plaatste zich zonet vlot voor de kwartfinales van het New South Wales Darts Masters-toernooi (70.000 euro) in Australië. Dancing Dimi verraste thuis-gooier Raymond O'Donnell met een vliegende start.