Michael van Gerwen wint titanenduel tegen Price en verovert 3e World Matchplay

Geen Dimitri Van den Bergh in de finale vanavond. Onze landgenoot eindigde bij zijn twee vorige deelnames telkens in de finale, maar moest deze editie het onderspit delven tegen Van Gerwen in de halve finale.

Tegenstander van de Nederlander was vanavond Gerwyn Price. De Welshman is de nummer 1 in de wereld en verkeerde in goede vorm. In zijn halve finale gooide Price nog een 9-darter.

De partij van vanavond had wel wat weg van de halve finale die Van Gerwen tegen 'Dancing Dimi' afwerkte. Price schoot snel uit de startblokken en kwam al snel op een 0-4 voorsprong.

Van Gerwen was de volgende legs voortdurend op achtervolgen aangewezen, maar kon, net zoals tegen Van den Bergh, naar het einde toe langszij komen. Bij 14-14 won de Nederlander op het leg van Price en ging hij voor het eerst aan de leiding.

Van Gerwen rook bloed, en keek niet meer om. De volgende 4 legs nam hij allemaal voor zijn rekening. Eindstand 18-14.