Noor Vidts grijpt weer net naast medaille: "Wonder dat ik hier sta na rugblessure vorige week"

Vierde op de Olympische Spelen in Tokio, vijfde op het WK in Eugene en nu weer vierde op het EK in München. Noor Vidts is in de zevenkamp een vaste klant in de top 5, maar de medaille ontbreekt nog."Het is natuurlijk heel zuur om weer net naast het podium te vallen."

"Stiekem had ik toch wel gehoopt op brons. Het is nu een paar keer net niet en dat is wel jammer. Maar eigenlijk is het prachtig dat ik sinds 2021 telkens in de top 5 eindig op een groot kampioenschap. Daar mag ik best wel trots op zijn."

Haar vierde plaats kwam er niet zonder slag of stoot. "Begin vorige week had ik niet gedacht dat ik hier zou staan." Vidts liep een verrekking op. "Het is gebeurd bij een krachttraining en het was toch wel ernstig. Ik kon me moeilijk bukken en kon met moeite zelf mijn kousen aandoen."

"Eigenlijk is het een wonder dat ik hier sta en er geen last van heb gehad. Het heeft me wel een week training gekost. Het is al een hele prestatie geweest om hier te staan. Ik heb goed gepresteerd, maar dat hebben de anderen ook gedaan."