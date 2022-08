Jens Keukeleire toch geen invaller: "EK-ploeg samenstellen is altijd moeilijk"

Bondscoach Sven Vanthourenhout houdt zich deze week meer bezig met puzzelen dan hem lief is.

De WK-stek van Tiesj Benoot is een zorg voor binnenkort, eerst moest er aan de EK-selectie gesleuteld worden door de afzegging van Yves Lampaert.

Jens Keukeleire zou zijn plaats innemen, maar de Belgische federatie laat weten dat ook hij niet aan de start zal staan.

"Het is nooit gemakkelijk om een ploeg samen te stellen voor een Europees kampioenschap", geeft Vanthourenhout toe.

"Er zijn veel ploegen in de race die op punten jagen voor hun WorldTour-status. Er zijn ook heel wat positieve coronagevallen waar we rekening mee moeten houden om beslissingen te nemen. Dit alles bij elkaar is niet gemakkelijk, maar het is nu eenmaal zo."

"We kwamen hier met vertrouwen, de jongens zijn ervaren en weten heel goed waarom ze hier zijn. Ik denk niet dat er problemen zullen zijn met de tactiek en het eindresultaat."



Kopman Tim Merlier wordt zondag gesteund door 6 renners: Dries De Bondt, Bert Van Lerberghe, Edward Theuns, Rune Herregodts, Aimé De Gendt en Dries Van Gestel.