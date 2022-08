Titouan Carod wint WB-manche in Canada, De Froidmont knap 5e

Carod is in de vorm van zijn leven. Vorig jaar zat de Fransman nog in het sukkelstraatje, maar dit jaar lijkt hij er helemaal bovenop te komen. Enkele weken geleden kroonde Carod zich nog tot Frans kampioen.

Al vroeg aanvallen, bleek de beste tactiek te zijn in de wereldbekermanche van Mont-Saint-Anne. Carod versnelde al vroeg in de wedstrijd en breidde de kloof met zijn achtervolgers stelselmatig uit.

Wereldkampioen Nino Schurter en de Spanjaard David Valero zagen de Fransman niet meer terug.

Pierre De Froidmont bevestigde zijn goede vorm met een 5e plaats in Mont-Sainte-Anne, Jens Schuermans werd 9e.