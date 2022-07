Crash in de slotmeters doet Schurter en Flückiger de das om, Italiaan Braidot wint eerste Wereldbeker

In de voorlaatste ronde leek de koers weer uit te draaien op een sprint tussen Nino Schurter en Matthias Flückiger. Net als in Leogang ging het diep in de finale enkel nog tussen deze 2 Zwitserse toppers.

Of toch niet? Bij het ingaan van een zenuwslopende laatste ronde kwam de Italiaan Luca Braidot verrassend weer aansluiten. Ook de Zuid-Afrikaan Alan Hatherly bleef op enkele meters hangen.

De aanwezigheid van de 2 maakte de Zwitsers in elk geval heel nerveus. Het zinde hen duidelijk niet dat er een derde hond met de hoofdprijs zou gaan lopen. Ze drukten het gaspedaal in en gooiden zich vol in de strijd. Braidot en Hatherly leken vrede te moeten nemen met een ereplaats.



Maar toen liep het mis. Na een laatste passage door het bos verschenen plots Bradoit en Hatherly vooraan in beeld. Schurter en Flückiger? Die waren in elkaar blijven haken en werden gepasseerd. De Zwitsers konden alleen nog maar toekijken hoe Luca Bradoit naar zijn eerste zege sprintte tegen Alan Hatherly.

Het uitzinnige publiek aan de finish werd plots muisstil, Nino Schurter moest even bekomen. Hij had duidelijk zijn zinnen gezet om dat record vandaag te breken.

Volgende keer dan maar?