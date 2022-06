Jens Schuermans klopt onder meer Schurter op weg naar 5e plaats in shorttrack van WB mountainbike

De regen had duidelijk zijn impact gehad op het parcours in Leogang. Enkele zware modderpassages zorgden voor veel grotere verschillen in de shorttrackwedstrijden dan in de vorige Wereldbekermanches in Albstadt en Nove Mesto.



Bij de mannen haalde Zwitsers kampioen Mathias Flückiger het solo met elf seconden voorsprong. Jens Schuermans, traditioneel goed in de shorttrack, streed volop mee voor de tweede plaats, bekocht in de slotronde een tempoversnelling, maar de Limburger finishte toch nog als vijfde, voor grote namen als Schurter en Sarrou. De tweede Belg, Pierre de Froidmont, werd 15e.



Bij de vrouwen ging de zege naar de jonge Française Loana Lecomte. De enige Belgische, nationaal kampioene Emeline Detilleux, finishte als 33e. Githa Michiels ging door de gevolgen van een appendixoperatie niet van start.