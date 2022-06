Matthias Flückiger houdt Nino Schurter van ultiem record in Wereldbeker mountainbike

8 op 10, dat cijfer krijgt het parcours in Leogang (Oostenrijk) voor moeilijkheidsgraad. Geen drops of technische rockgardens, maar wel lange en steile klimmen op deze oldschool omloop. Pittig dus.

Eerst en vooral: zoek niet naar Thomas Pidcock in de uitslag. De Brit won al 2 wereldbekers dit seizoen (Albstadt en Nove Mesto), maar koos dit weekend voor de Ronde van Zwitserland.

Alle ogen waren gericht op Nino Schurter, de Zwitser is in topvorm dit seizoen en is nog altijd van plan om zijn 34e wereldbekerzege ooit te halen en zo het record van Julien Absalon af te pakken. Daarvoor moet hij wel voorbij mannen als Dascalu en Flükiger, die laatste won vrijdag al in het shortttrack.

Maar Nino Schurter laat er geen gras over groeien. Hij valt meteen aan op de eerste brutale klim. Alleen Dascalu, Cooper, Flückiger en Hatherly kunnen mee. Deze 5 zullen al snel de kopgroep vormen. Voor eventjes toch.



Want het is wel duidelijk dat de eerste klim de scherprechter zal worden. Ook in ronde 3 wordt het verschil er gemaakt. Flückiger trekt stevig door, Schurter zit meteen op het wiel, de anderen kraken. Het Zwitserse duo gaat het onderling uitvechten.

De beslissing valt pas helemaal aan het einde van de race. Flückiger moet diep gaan op de laatste klim onder de skilift, maar heeft aan enkele seconden en een foutloze afdaling genoeg om de wereldbeker in Leogang te pakken.

Nino Schurter zal nog even moeten wachten op dat record. Belgen Jens Schuermans en Pierre De Froidmont eindigen respectievelijk 9e en 11e.