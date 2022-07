Luca Braidot stoomt door en wint nu ook de Wereldbeker in Andorra, Jens Schuermans knap 8e

Het is al de tweede toptienplaats voor Schuermans in de Wereldbeker crosscountry dit seizoen. Eerder finishte hij als 9e in het Oostenrijkse Leogang, deze keer in Andorra had hij als 8e 1'18" achterstand.

De overwinning leek eigenlijk lange tijd te gaan naar de Roemeense koploper Vlad Dascalu. Hij werd in de slotronde afgeremd door materiaalpech. Dascalu werd uiteindelijk 4e .

Braidot won ook vorige week in het Zwitserse Lenzerheide, Schurter is de leider in de Wereldbeker.

Bij de vrouwen veroverde de Nederlandse Anne Terpstra net als in 2019 de overwinning in de wedstrijd op grote hoogte in Andorra. Ze haalde het na een lange solo met 0'57" voorsprong op de Oostenrijkse Mona Mitterwallner.

De Zwitserse Ramona Forchini pakte de 3e plaats. Belgisch kampioene Emeline Detilleux werd 23e, Githa Michiels 29e op 8:29.

Zowel Schuermans als Detilleux zijn de afscheidnemende nationale kampioenen. Volgend weekend strijden ze in Houffalize voor een nieuwe Belgische titel in de mountainbike crosscountry.