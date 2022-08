Dylan Teuns trekt met onmiddellijke ingang naar Israel - Premier Tech

"Bedankt voor je 4 onvergetelijke jaren bij ons en je prachtige overwinningen in de Tour en de Waalse Pijl. We wensen je het allerbeste toe", laat Bahrain Victorious weten op Twitter.

Nauwelijks enkele minuten later stuurde Israel - Premier Tech het nieuws de wereld in dat Dylan Teuns hun nieuwste aanwinst was. De winnaar van de Waalse Pijl ondertekende een contract dat hem tot 2024 aan de ploeg bindt.

Ik voel dat ik een sleutelrol zal kunnen spelen in de wedstrijden die mij het best liggen.

Teameigenaar Sylvan Adams ligt de keuze voor onze landgenoot toe: “Dylan is een veelzijdige renner en versterkt onze ploeg in de breedte. Zowel in de klassiekers als in grote rondes. Hij heeft bewezen dat hij kan winnen en ik ben ervan overtuigd dat hij dat ook zal doen voor onze ploeg."