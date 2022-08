Santiago Buitrago rijdt autoritair naar de eerste beloning in Burgos

De Colombiaan Santiago Buitrago (Bahrain Victorious) heeft nog eens bewezen dat hij over explosieve benen beschikt. De 22-jarige ritwinnaar in de jongste Giro d'Italia was de sterkste op de Alto El Castillo, de aankomst van de eerste etappe in de Ronde van Burgos. Ilan Van Wilder nestelde zich netjes in de top 10.