Wimbledon-finalist Nick Kyrgios zegt af voor enkelspel in Atlanta met kniepijn: "Sorry"

Kyrgios beleefde op 10 juli zijn spelershoogtepunt met zijn finale op het Engelse heilige gras tegen Novak Djokovic.



Kyrgios zou 2 weken later zijn rentree maken. "Ik ben heel erg ontgoocheld dat dat niet lukt", kwam de 27-jarige Australiër op het veld zelf uitleggen aan het publiek. "Ik heb dit toernooi al eens gewonnen (in 2016, red) en ik speel momenteel wellicht het beste tennis uit mijn carrière."



"Alles wat ik wilde, was jullie hier spektakel te geven, maar ik ben niet in staat om op mijn best te presteren."



De nummer 47 van de wereld had de Duitser Peter Gojowczyk moeten bekampen, hij werd in de hoofdtabel vervangen door lucky loser Adrian Mannarino, die Gojowczyk klopte.

Atlanta is het eerste toernooi van de hardcourttour in de VS, die zijn climax kent met de US Open (29 augustus-11 september).



Kyrgios won maandag wel nog in de eerste ronde van het dubbel met landgenoot Thanasi Kokkinakis en hoopt mogelijk nog te kunnen dubbelen deze week.