Ploeg van Pogacar wordt nog meer uitgedund: Majka start niet meer door dijblessure

Gisteren zag UAE Team Emirates al Marc Soler buiten tijd aankomen, vandaag moet de ploeg van Tadej Pogacar ook Rafal Majka uitzwaaien. De Pool heeft een verrekking in zijn dij en is niet meer gestart in de 17e rit.



Majka liep een verrekking op in de dij na mechanische pech in rit 16, toen zijn ketting brak", legde teamdokter Adrian Rotunno uit. "Dit resulteerde in een scheur in de spier van zijn rechterquadriceps. Door de spierschade kan hij niet verder."



Door de opgave van Majka heeft Pogacar nog slechts 3 teammaats in de Tour. Dat zijn de Deen Mikkel Bjerg, de Amerikaan Brandon McNulty en de Zwitser Marc Hirschi. Pogacar is de nummer 2 in stand, op 2'22" van leider Jonas Vingegaard.



"Rafal Majka was mijn rechterhand in de bergen, hij was zeer sterk en voelde zich goed", reageert Pogacar op de opgave. "Ik hoop dat hij snel herstelt van zijn blessure. Wij blijven intussen vechten."