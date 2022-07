Nafi Thiam: "Heb nu wel zin in EK, maar ga komende seizoenen ook niet op het spel zetten"

Nagenieten van haar wereldtitel deed Nafi Thiam dinsdag in het atletiekstadion in Eugene, waar ze onder meer toeschouwer was bij de finales van de 400 meter horden bij de mannen en het hoogspringen bij de vrouwen.



"De ambiance in het stadion was super. Het publiek is heel enthousiast en zorgt voor veel sfeer. Al was ik wel moe. Ik heb niet bijzonder veel geslapen. Na een vermoeiende zevenkamp heb ik altijd moeite om goed te slapen", vertelt Thiam aan onze man in Eugene.

Een dag eerder pakte ze in datzelfde stadion haar 2e WK-goud in de zevenkamp. "Ik besef al wel wat ik gepresteerd heb. De concurrentie was heel zwaar, maar ik ben trots dat ik het goud behaald heb", zegt Thiam.