Jonge Red Panthers met Englebert en Brasseur naar EK hockey junioren in Gent.

Net zoals bij de jongens is het basisdoel de kwalificatie voor het volgende WK voor de junioren, in Chili eind 2023. Daarvoor moeten de hockeydames een plaats in de top 5 behalen. De ploeg heeft echter nog iets meer ambitie.

"Ons doel is de halve finales halen. Maar dat zal geen gemakkelijke taak zijn want met Nederland, Spanje en België in dezelfde poule hebben we drie kandidaten voor slechts twee plaatsen", aldus Bisley.

"We weten heel weinig over Wales, maar we zullen ook voor hen op de hoede zijn. Ik ben blij dat Charlotte en Hélène hebben aangegeven dat ze echt willen deelnemen. Die twee revelaties van het recente WK bij de vrouwen - Charlotte is verkozen tot beste jonge speelster van het toernooi - zullen veel ervaring bij onze trouwens heel jonge ploeg brengen. Ik ben ervan overtuigd dat we een goed toernooi zullen spelen."

De Belgische juniores beginnen hun toernooi in groep A op zondag, om 15.30 uur, tegen Nederland. Maandag spelen ze tegen Wales (18.45 uur) en woensdag tegen Spanje (17.45 uur).