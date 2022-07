Primeur voor Shingo Kunieda: 1e rolstoeltennisser die 4 grandslamtoernooien op een rij wint

De reeks van de 38-jarige Kunieda, die in de halve finale afrekende met onze landgenoot en titelverdediger Joachim Gérard (ITF-6), begon vorig jaar met winst in de US Open.



Dit jaar was hij ook al de beste in de Australian Open en op Roland Garros. En vandaag maakte hij het klavertje 4 compleet. Op het Engelse gras versloeg Kunieda thuisspeler Alfie Hewett (ITF-2) na een spannende finale: 4-6, 7-5, 7-6 (10/5).



Voor de Japanner is het de 28e grandslamtitel in het enkelspel. Kunieda won ook het dubbelspel in Wimbledon, aan de zijde van de Argentijn Gustavo Fernandez.