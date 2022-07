Titelverdediger Joachim Gérard uitgeschakeld in de halve finale op Wimbledon

Gérard pakte vorig jaar in Londen zijn tweede grand slam, na de Australian Open eerder dat jaar. Dit jaar eindigt zijn toernooi in de halve finales, Shingo Kunieda maakte korte metten met onze landgenoot: 6-2 en 6-1

Kunieda is al drie grand slams op een rij ongeslagen: hij won de US Open vorig jaar en de Australian Open en Roland Garros dit seizoen. De Japanner wordt door velen aanzien als "the goat" van het rolstoeltennis, hij heeft 27 grandslamtitels op zijn naam staan.

Joachim Gérard moet nog in het dubbelspel uitkomen op Wimbledon met de Nederlander Tom Egberink. In de halve finales neemt hij het op tegen de nummers 1, het Britse duo Alfie Hewett en Gordon Reid.