Rolstoeltennisser Joachim Gérard krikt vertrouwen op met toernooizege in Queen's

De 33-jarige Gérard was in de eindstrijd meer dan een maatje te groot voor zijn Franse opponent Stéphane Houdet, het tweede reekshoofd op Queen's en de nummer 5 wereldwijd. Met 6-1 en 6-2 droop Houdet zonder pardon af.

Voor Gérard is het een mooie trip naar het Londense gras geworden, want in de halve finales had hij al het Britse eerste reekshoofd en nummer 2 van de wereld Alfie Hewett in 3 sets verslagen.

Het is Gérards 3e titel van het seizoen, na twee eerdere toernooioverwinningen in Turkije. Na zijn vroege uitschakeling op Roland Garrs - Gérard verloor er in de eerste ronde - kan onze landgenoot nu met het nodige vertrouwen naar Wimbledon, het 3e grandslamtoernooi van het jaar.

Gérard won aansluitend trouwens ook nog de finale van het dubbelspel. Samen met de Brit Andrew Penney versloeg hij met 6-4 en 6-1 het Britse duo Ben Bartram-Dahnon Ward.