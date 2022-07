Renaat en José zien nog spanning ondanks dominantie van Tadej Pogacar: “De Tour ligt nog open, 35 seconden biedt geen veiligheid”

Renaat: "Het was opnieuw spierballengerol van Pogacar, al heeft hij er zijn tenen voor moeten uitkuisen om op de streep Jonas Vingegaard te vloeren. We hebben wel te doen met Lennard Kämna, de man uit de vroege ontsnapping. Hij zag de boog al hangen, de ontgoocheling moet geweldig zijn."



José: "Het is mede door de enorme aanval van Vingegaard dat Pogacar nog tot het uiterste is gegaan. Anders was het misschien toch nog gelukt voor Kämna. Hoewel, als je ziet wat er in die laatste 100 meter nog allemaal gebeurd is. Het is enorm jammer voor Kämna. Hij had al eens een Touretappe gewonnen, maar winnen op La Planche des Belles Filles zou een droom geweest zijn."

Renaat: "Pogacar heeft de tegenstand opnieuw duidelijk gemaakt dat hij elke kans zal grijpen. Blijkbaar maakt het ook deel uit van een masterplan, want hij was ook al bezig met een project (zijn stichting voor kankeronderzoek, red.). In functie van dat nevenproject heeft hij die ritzege vandaag dubbel gewild."



José : "Hij was er inderdaad dubbel mee bezig. Toch zijn Roglic of Vingegaard nooit in de problemen gekomen, door het type klim. Er was heel lang een gesloten groep, met afvallers achteraan. Ook klassementsrenners die wegwielen zoals O’Connor en Vlasov."

"Maar van dé favorieten hebben we niemand zien wegvallen. Yates en Thomas waren een beetje achterop, maar het was heel steil en dat is misschien hun ding niet. We geven ze nog wat krediet. Wat Vingegaard gedaan heeft, stemt toch tot positiviteit bij Jumbo-Visma denk ik."