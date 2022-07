FC Utrecht neemt Bas Dost transfervrij over van Club Brugge

Bas Dost kwam in de winter van 2020 naar België en bewees bij Club Brugge meteen zijn waarde als goaltjesdief. Het afgelopen seizoen kwam hij minder in actie en dus vond blauw-zwart het niet de moeite om zijn contract te verlengen.

Dost kan dus transfervrij overstappen naar FC Utrecht, na Emmen, Heracles en Heerenveen de 4e Nederlandse club op de kaart van Dost.

"Het is geweldig om Bas te mogen verwelkomen in Utrecht”, zegt technisch directeur Jordy Zuidam. “Bas is een winnaar, ontzettend gedreven, neemt een enorme bak aan ervaring met zich mee en heeft door de jaren heen laten zien dat hij overal en altijd tot scoren komt."