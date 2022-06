Ook corona bij ploeg van Pogacar: geen Trentin, wel Hirschi in de Tour

De deelnemerslijst van deze Ronde van Frankrijk is dus lang niet in steen gebeiteld. Matteo Trentin is de volgende renner die slecht nieuws ontvangen heeft.

De Italiaanse lijfwacht is asymptomatisch, maar vliegt toch uit de Tour-ploeg van de Sloveen. Trentin had een belangrijke taak om Pogacar veilig door de windslagen en over de kasseien te loodsen.

Hij wordt vervangen door de Zwitser Marc Hirschi. De andere namen: Rafal Majka, George Bennett, Brandon McNulty, Marc Soler, Vegard Stake Laengen en Mikkel Bjerg.