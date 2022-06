CavendishToTheTour is trending: "Ik ben zoveel beter dan vorig jaar: als ik ga, dan win ik zeker"

Eigenlijk is al sinds het begin van het seizoen duidelijk dat Quick Step-Alpha Vinyl de kaart van Fabio Jakobsen zal trekken in de sprints in de Tour. Maar de fans van Mark Cavendish putten hoop uit het scenario van vorig jaar.

Toen stond het in de sterren geschreven dat Sam Bennett de sprinter zou zijn voor Quick-Step in de Tour. Tot de Ier begon te sukkelen met zijn knie en hij openlijk in de clinch kwam te liggen met manager Patrick Lefevere. Cavendish werd in allerijl opgetrommeld en won zowaar 4 etappes.

Dit jaar lijken ze bij Quick-Step niet te twijfelen aan hun sprinter. Maar toch hoopt Cavendish nog altijd om erbij te zijn. Op het Brits kampioenschap bewees hij zijn uitstekende vorm, door niet op zijn sprint te speculeren, maar zelf in de aanval te gaan.

"Mark had me donderdag al gezegd dat hij vliegt", schrijft goeie vriend Mark Renshaw op Twitter. "Amai nog niet! Komaan, Quick-Step, maak nummer 35 mogelijk!"

Die "nummer 35" wijst op een 35e ritzege voor Cavendish in de Tour, waarmee hij Eddy Merckx achter zich zou laten en alleen recordhouder zou worden. De fans hopen het alvast, want #CavToTheTour is trending op de sociale media. "Het zou complete waanzin zijn als ze hem niet meenemen", zegt ex-renner David Millar.