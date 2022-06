Nikita Mazepin spant zaak aan tegen Haas voor achterstallige betalingen

In maart werd Mazepin opzijgezet bij Haas. Het Amerikaanse team had na de Russische invasie in Oekraïne afscheid genomen van Uralkali, het bedrijf van de vader van Mazepin, en had dus ook geen reden meer om voort te gaan met zoonlief Nikita.

Mazepin beweert dat hij zijn ontslag moest vernemen via een persbericht en wil nu stappen ondernemen. "Toen mijn contract is beëindigd, had Haas nog een betalingsachterstand voor 2022", zei hij aan de Russische mediagroep RBC.

"En die is nog altijd niet afgelost. Dat gaat om contractuele verplichtingen die niet zijn nagekomen. Ik heb mijn geld nooit gezien, dus stap ik naar de rechtbank."

"Mijn vader en ik hadden twee onafhankelijke contracten en de breuk met de sponsor had in theorie geen impact op mijn toekomst in de ploeg. Die beslissing is onafhankelijk gemaakt."