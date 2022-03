Nikita Mazepin wil roebels van Haas terugvorderen en in fonds voor gedupeerde Russische sporters steken

"Vandaag kondig ik de creatie van een fonds om sporters die niet langer aan competities mogen deelnemen door politieke redenen te steunen", tweet Nikita Mazepin.

De 23-jarige Mazepin reageerde vorig weekend erg ontgoocheld op zijn verbanning uit de Formule 1, waar hij vorig jaar dankzij de vele miljarden roebels op de bankrekening van vader Dmitri was terechtgekomen.

Vader Mazepin heeft nauwe banden met de Russische president Vladimir Poetin. De samenwerking tussen Haas en het bedrijf van Dmitri, Uralkali, werd stopgezet. Het kunstmestbedrijf heeft nu een juridische procedure aangekondigd tegen Haas om de sponsorgelden terug te vorderen.

Het geld dat daarmee vrijkomt, wil de familie Mazepin investeren in een gloednieuw fonds 'We Compete As One'.

"We gaan van start met de Russische paralympische ploeg, die niet mocht deelnemen in Peking", zegt Mazepin, die het "gebrek aan neutraliteit" in de sportwereld betreurt.