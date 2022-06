Ben Broeders na "hoogtepunt in carrière": "Er zit nog meer in als ik uitgerust ben"

Een week nadat hij zijn BR had aangescherpt tot 5,85m ging Ben Broeders zaterdag in Parijs over 5,80m, meteen voldoende voor de zege in de Diamond League-meeting van de Franse hoofdstad.

"Wat dit voor mij betekent? Dit is toch een van de hoogtepunten van mijn carrière", vertelde Broeders gisteren bij Sporza.

Nochtans was de route naar Parijs niet vanzelfsprekend. "Ik heb op het nippertje beslist om te gaan, net omdat er een kans was om te winnen. Mondo (Duplantis, de wereldster) was er eens niet en dan ligt het veld open."

Donderdag nam Broeders nog deel aan de meeting van Oslo. "Ik ben vrijdag naar Brussel gevlogen, want die vlucht was al geboekt. En dan ben ik zaterdagochtend met de auto naar Parijs gegaan. Het was een stevige dag."

Niet alleen door de reis, ook door de hitte in Parijs. "Het was niet te doen. Om 19 u mochten we op het veld, maar daar scheen de zon nog. Het was 40 graden. Dan is je tank vroeger leeg, maar ik was goed voorbereid."