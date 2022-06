José De Cauwer legt Dauphiné neer: "Ik vond Vingegaard bergop beter dan zijn kopman Roglic"

3 ritzeges, de gele trui, de groene trui en nog een 2e man op het eindpodium. Jumbo-Visma blies de tegenstand helemaal weg in het Critérium du Dauphiné.



"Wat me vooral is bijgebleven, is het zege-interview van Vingegaard gisteren", zegt De Cauwer. "De Deen zei dat ze er bij Jumbo-Visma zullen voor zorgen dat een van hun tweeën de Tour wint. Hij of Roglic dus."

De Cauwer heeft een hoge pet op van Vingegaard. "In de laatste 2 bergetappes in de Dauphiné vond ik Vingegaard beter dan zijn kopman."

"Toen Vingegaard en Roglic gisteren met z'n tweeën weggereden waren, was het vooral de Deen die het werk deed. Mocht Roglic beter geweest zijn, dan had hij dat wel laten zien en Vingegaard daarna laten winnen."