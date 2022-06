Demonstreren met een grote D! Roglic en Vingegaard zetten Dauphiné naar hun hand

Primoz Roglic was in een vrolijke bui. "Eindelijk win ik een paar koersen in Frankrijk", verwees hij lachend naar zijn zege in Parijs-Nice van dit jaar en zijn tegenslagen in het verleden.

"De hele ploeg verdient een pluim. De jongens hadden van bij de start alles onder controle. Crazy! Een ongelofelijke dag voor de ploeg", prees de kopman van Jumbo-Visma zijn maats.

"Dit geeft vertrouwen. Nog een beetje werken en we zijn klaar. Nu vertrek ik op vakantie en dan rijd ik de Tour, als voorbereiding op de Vuelta", grapte de eindwinnaar.

Jonas Vingegaard mocht vandaag de rit winnen. "Het plan was dat ik zou aanvallen en hij zou volgen. We wilden zien of we de rest eraf konden rijden. Dat lukte, dus daar kunnen we blij mee zijn."

"In de klassiekers was ik niet op mijn best, maar nu haal ik opnieuw een heel hoog niveau. Eerlijk, om ook in de Tour één en twee te worden, wordt moeilijk. We zullen ervoor proberen zorgen dat een van ons tweeën wint."