Waarom Wout van Aert de Dauphiné niet/wel (schrap wat niet past) zal winnen

1e, 6e, 2e en nog eens 2e: Wout van Aert (27) is alomtegenwoordig in de Dauphiné en voert het klassement aan. Zijn speelruimte wordt elke dag groter, maar is de Belgische kampioen nu echt een kanshebber om het geel vast te houden tot de eindstreep?

De helft van de Dauphiné is achter de rug en Wout van Aert zit in het gele klassement in een zetel. Eerste achtervolger Mattia Cattaneo staat 53 seconden in het krijt, nummers 3 en 4 zijn ploegmakkers van de leider: Primoz Roglic (56") en Jonas Vingegaard (1'26"). Jumbo-Visma houdt deze Dauphiné in een wurggreep. "Wat een luxe", stelde José De Cauwer gisteren na de tijdrit vast. De geelhemden kunnen in hun repetitie voor de Tour de France dus goochelen met hun pionnen. Met een prikkelende gedachte: wat wordt de rol van Wout van Aert in het schaakspel?

Met Tirreno-Adriatico (2021) en Parijs-Nice (2022) in het achterhoofd

Wout van Aert is de definitie van veelzijdigheid en tast zelfs op zijn 27e nog altijd zijn eigen limieten af. In de Ronde van Frankrijk van vorig jaar demonstreerde hij nog eens hoe hij alle facetten beheerst: Van Aert won in de Tour op de Ventoux, won de tijdrit op de voorlaatste dag en was ook nog eens de snelste op de Champs-Elysées. Wie zoveel diversiteit tentoonspreidt, lijkt de geknipte figuur om resoluut op een klassement te mikken. Van Aert heeft ook al met die gedachte gespeeld. Zo zocht hij in Tirreno-Adriatico van 2021 zijn limieten op: Van Aert eindigde 2e na Tadej Pogacar. Hij betaalde er - net als die andere speelvogels in Italië - later dat voorjaar een prijsje voor, maar Van Aert weet sinds dat experiment dat eindwinst in een rondje van dat kaliber geen onmogelijke uitdaging is.

Tirreno-Adriatico van 2021 was een testcase voor Van Aert.

Al is er sinsdien geen nieuwe lakmoesproef geweest. Van Aert won vorig jaar wel de Tour of Britain, maar dat was van een ander niveau.

In Parijs-Nice legde hij dit voorjaar een gelijkaardig traject af als in deze Dauphiné (3e, 2e, 3e en 1e in de eerste 4 dagen), maar uiteindelijk gooide hij zijn parkeermeter op dag 5 vol.

Al ging het weliswaar slechts om één zeldzame snipperdag, want Van Aert reed zich helemaal aan flarden om de eindzege van kopman Roglic in Nice te redden.

Van Aert redde op de slotdag het hachje van kopman Roglic.

José De Cauwer: "Ik denk dat het moet kunnen"

Is deze Dauphiné dan de ideale (of toevallige) gelegenheid om wél door te trekken van a tot z en om ook dit onderdeel af te vinken? Van Aert verklaarde vooraf luid en duidelijk dat een klassement nastreven niet aan de orde was. Op stage in de Sierra Nevada had hij meer aandacht aan zijn sprint en tijdrit besteed dan aan het klimwerk. Voor de komende Tour verandert zijn mindset namelijk: Van Aert heeft een groene missie en zal - zo luidt de theorie - in de klimtrein vroeger uitsturen dan gewoonlijk.

Jumbo-Visma staat daar nu met z'n drieën in de top 4. Ik zou zeggen: stuur Wout van Aert mee in een vlucht en hij wint de Dauphiné. José De Cauwer

En toch hoeft het toekomstige doel het huidige proces niet te blokkeren, vindt José De Cauwer. "Jumbo-Visma staat daar nu met z'n drieën in de top 4. Ik zou zeggen: stuur Wout van Aert mee in een vlucht en hij wint de Dauphiné." "Waarom niet? Maakt het voor Jumbo-Visma uit met wie ze winnen? Als ze maar winnen." "Roglic heeft eindwinst in deze Dauphiné niet nodig om de Tour te kunnen winnen, helemaal niet. Hij mag al blij zijn dat hij Parijs-Nice heeft gewonnen. Toch dankzij Van Aert." "Uiteraard tasten ze hier af waar ze staan richting de Tour, dat blijft het grote doel. Maar de eindzege is een mogelijkheid, ondanks de lastige dagen die nog volgen." "Ik denk dat het moet kunnen. Doe het eens op een andere manier: niet controleren, wel meegaan."

De etappe van zaterdag.

De etappe van zondag.

Renaat Schotte: "Zaterdag en zondag zullen zijn petje te boven gaan"

"Ik sluit niet uit dat het ooit kan, maar voor deze editie denk ik er anders over", positioneert Renaat Schotte zich in het andere kamp. "Ik denk dat het nu niet opportuun is om voor eindwinst te gaan, ook omdat hij zich daar niet heeft op voorbereid. Hij is een teamspeler die hier de rode loper uitrolt voor Roglic en Vingegaard. Zij moeten het maar afmaken." Schotte wijst op de voorbije dinsdagrit, de aankomst bergop. Daar liet Van Aert zich vangen met zijn zegegebaar nadat hij op het slotklimmetje al even naar adem had moeten happen. "Dat is een momentopname, maar trek dat door naar de zware cols en dan moet je zeggen dat hij geen kandidaat is op eindwinst." "Dinsdag kon hij nog heel even herstellen op dat vlakke stuk na de vod, in de bergen is daar geen sprake van. De realiteit van het asfalt zal anders zijn dan onze dagdroom."

Ik denk dat het nu niet opportuun is om voor eindwinst te gaan, ook omdat hij zich daar niet heeft op voorbereid. Hij is een teamspeler die hier de rode loper uitrolt. Renaat Schotte