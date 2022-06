Is Leander Dendoncker de onverhoopte oplossing voor de Belgische defensie? "Op lange termijn zeker"

Eric Van Meir, 35 caps, werd in de jaren 90 zelf tot centrale verdediger omgeschoold bij de nationale ploeg en ziet in Dendoncker zijn ideale opvolger.

Al is het niet zijn beste plaats, toch zie ik een toekomst voor Dendoncker in de centrale verdediging van de Rode Duivels.

"Zeker op lange termijn is Dendoncker de ideale oplossing voor het probleem in de verdediging."

"Vertonghen en Alderweireld zijn niet meer van de jongste, dus ik zie Dendoncker wel als alternatief na het WK in Qatar. Hij is jong en basisspeler in de beste competitie ter wereld. Voor mij is hij al klaar voor het WK."

Boyata zeker nog niet afschrijven

Al betekent dat niet dat er in de verdediging geen concurrentie is."Met een Boyata en een Denayer in vorm hebben we geen probleem in de verdediging. We mogen zeker Boyata nog niet afschrijven. Ik herinner me ook veel goede wedstrijden van hem, zoals die tegen Rusland op het EK. "



"Hij kende een moeilijk seizoen bij Hertha met degradatievoetbal in Duitsland. Dan kun je niet zomaar de knop even omdraaien. Waarschijnlijk zal hij nu, onterecht, in zak en as zitten omdat hij geslachtofferd werd voor de wedstrijd tegen Nederland."