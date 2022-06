Eddy Snelders zag 5 grote verschillen bij Rode Duivels: "De Bruyne bepaalt of motor aanslaat"

1. De Bruyne zette de motor aan

"We beginnen met een harde realiteit: België heeft veel goeie spelers, maar toch is er slechts één Kevin De Bruyne. Je voelde dat hij weer gemotiveerd was tegen Polen."



"Voor Nederland klaagde hij terecht over vermoeidheid na een lang seizoen en dat merkte je op het veld. Tegen Polen nam hij de ploeg opnieuw op sleeptouw en dan krijg je meteen andere Duivels. De Bruyne bepaalt of de motor aanslaat."

Eden Hazard en Kevin De Bruyne

2. Gedreven door revanchegevoelens

"De wake-upcall na Nederland is aangekomen bij de ploeg. Iedereen leek er zich tegen Polen van bewust dat er revanche genomen moest worden."



"Bijna hadden sommigen de Rode Duivels al afgeschreven voor Qatar - dat was heel vroeg geweest. Deze gedrevenheid en honger mag zich wel niet tot slechts één match beperken. Wales wordt meteen een nieuw examen."

Axel Witsel

3. Tegenstander van minder niveau

"We moeten ook eerlijk zijn: Polen haalde bij lange na niet het niveau van Nederland. Dan is het iets makkelijker om iets recht te zetten dan tegen bijvoorbeeld Duitsland of Italië. Oké, je had Lewandowski, maar alles erachter was toch maar pover."

Wie weet heeft Hazard in november nog steeds een mindere periode en mag Trossard zelfs dromen van een basisplek. Eddy Snelders

4. Invallers (zéker Trossard) drukken hun stempel

"Leandro Trossard heeft veel indruk gemaakt tijdens zijn invalbeurt. Resultaatbepalend met zijn twee knappe goals. In deze vorm heeft hij hele goeie papieren met het oog op het WK in Qatar."



"Volgens mij ziet Martinez hem in de pikorde als eerste man na de titularissen. Wie weet heeft Hazard in november nog steeds een mindere periode en mag Trossard zelfs dromen van een basisplek." "Ook Openda liet zich zien door meteen te scoren bij zijn debuut. De invalbeurt van Faes was dan weer eerder ongelukkig - hij zag bijna een foutje afgestraft."

5. Defensie herpakte zich