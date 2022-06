GP Jef Scherens krijgt make-over en moet WK van Leuven jaarlijks doen herleven

Niet enkel plaatselijke ronden meer, maar een Flandrienlus rond Leuven van 115 km, daarna zes plaatselijke ronden in het hart van de universiteitsstad en in totaal 37 hellingen. Dat zijn de troeven die de vernieuwde Tour of Leuven - Memorial Jef Scherens in handen heeft om er een spannende en selectieve koers van te maken.

"Het zal een groot wielerfeest worden, dat mensen samenbrengt", zegt burgemeester Mohamed Ridouani tijdens de voorstelling in de velodroom van Leuven. "We toonden tijdens het WK dat onze stad alles in huis heeft om voor een fantastische apotheose te zorgen. Op dat elan gaan we nu voort."