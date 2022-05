Gerecht valt binnen bij Rijsel en neemt onder meer transfer van Osimhen onder de loep

Het zou onder meer gaan om de transfer van spits Victor Osimhen (ex-Charleroi), die in de zomer van 2020 voor een bedrag van ruim 71 miljoen euro van Lille naar het Napoli van Dries Mertens verkaste.



De transfer van de Nigeriaanse aanvaller werd eerder al onderzocht door de Italiaanse voetbalbond in het kader van een grootschalig fraudeonderzoek naar meer dan 60 transfers. Verschillende clubs werden er toen van verdacht met opzet de waarde van spelers verkeerd te hebben getaxeerd.



De transfer van Osimhen werd afgerond tijdens het mandaat van de vorige voorzitter Gerard Lopez, een rijke Spaans-Luxemburgse zakenman. De huidige eigenaar van de Noord-Franse club, het investeringsfonds Merlyn Partners en CEO Olivier Létang, besloot in juni vorig jaar de commissies aan makelaars die in de transfer werden onderhandeld, niet verder uit te betalen.



"We willen dat het wettelijk kader wordt gerespecteerd", liet Olivier Létang toen optekenen. Sindsdien kwam het tussen Létang en vorige eigenaar Lopez geregeld tot een woordenwisseling in de pers.