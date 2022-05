Pep Guardiola na winnen Premier League: "Dit is moeilijker dan Champions League winnen"

City-coach Pep Guardiola mocht al voor de vierde keer in vijf jaar tijd de beker van de Premier League in de lucht steken. De Spanjaard was na de match erg emotioneel.

"Deze jongens zijn legendes. In dit land de Premier League vier keer in vijf jaar winnen, dat gebeurt omdat deze jongens zo speciaal zijn. We zullen nog lang herinnerd worden", aldus Guardiola op de persconferentie nadien.



De titelstrijd was dit jaar ongezien spannend, omdat Liverpool ook nog kampioen kon spelen. Zij volgden op amper één puntje van City, dat gisteren een 0-2 achter nog omdraaide naar een 3-2, terwijl Liverpool met 3-1 won van Wolverhampton. Guardiola had na de wedstrijd veel lof over voor de grote rivalen.

"De grootte van je succes staat in direct verband met de sterkte van je rivaal. Ik heb nog nooit in mijn leven een team als Liverpool gezien. Proficiat aan hen, ze maken ons elke week beter en beter."