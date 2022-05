Afscheid van een reus: Jo-Wilfried Tsonga zegt het tennis vaarwel op Roland Garros

Als junior won hij de US Open, maar blessures - toen al - stonden een snelle doorstoot naar de top in de weg.

Na Yannick Noah (de winnaar van Roland Garros in 1983) was Jo-Wilfried Tsonga de

6 keer Djokovic, 6 keer Federer en 4 keer Nadal geklopt

Als prof kwam Jo-Wilfried Tsonga voor het eerst echt op het voorplan in 2008, toen hij de finale speelde op de Australian Open. Op weg naar die finale schakelde hij onder anderen Rafael Nadal uit, Nadal, die toen al drie keer Roland Garros had

gewonnen. En Nadal had het achteraf over een niet te stuiten stormram.

Raar maar waar, Melbourne 2008 (verlies tegen Novak Djokovic) was de eerste en de laatste grandslamfinale voor Tsonga. Hij bereikte wel nog 2 keer de halve

finales op Wimbledon en in Parijs en nog 1 keer in Melbourne.

Tussen 2008 en 2019 was Tsonga, ondanks handenvol blessures en operaties een vaste waarde aan de top, de subtop. Hij won 18 toernooien. Daarbij twee Masters 1000-toernooien en verder onder andere Antwerpen, Rotterdam, Tokio, Wenen en 4 keer Metz. Beste klassement: plaats 5 in 2012.

Tsonga was ook een sleutelfiguur in het Franse Daviscupteam. Hij dwong mee 4 finales af. In 2019 was er de enige keer winst, tegen België nog wel.

Eén indrukwekkende statistiek nog. Niet één speler kan een winstratio zoals Tsonga voorleggen in ontmoetingen met de "Big 3". Hij verloor wel vaker dan hij won, maar Tsonga klopte wel 6 keer Djokovic, 6 keer Federer en 4 keer Nadal.