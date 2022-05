Geen 80e grandslamdeelname op rij voor recordman Feliciano Lopez: hij mist Roland Garros

Het is een record om u tegen te zeggen. In mei 2002 begon Feliciano Lopez aan een waanzinnige reeks grandslamdeelnames.

De Spaanse stylist, ooit nog nummer 12 van de wereld, zou sinds dat toernooi maar liefst 79 keer op rij de hoofdtabel van een grand slam halen. Het equivalent van bijna 20 jaar aan een stuk geen enkele grand slam missen.

Maar aan dat straffe record komt volgende week een einde. Lopez, ondertussen 40 jaar en de nummer 111 van de wereld, sneuvelde vandaag in de kwalificaties op het Parijse gravel tegen de Italiaan Gianmarco Moroni na twee sets: 6-1 en 7-6.

Of het record van Lopez ooit nog gebroken wordt is maar de vraag. Eerste achtervolger in de "ranking" van meeste opeenvolgende grandslamdeelnames is Lopez' landgenoot Fernando Verdasco, met 67, maar hij zag zijn reeks in 2020 stranden.

Met Andreas Seppi was er in Parijs nog een speler aan de slag met een straffe reeks. De Italiaan, 38 ondertussen, kon zich van een 67e opeenvolgende deelname verzekeren als hij door de kwalificaties raakte, maar hij verloor maandag van zijn landgenoot Giulio Zeppieri.