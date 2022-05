Van de regen in de drop: Tom Dumoulin geeft op in Giro

Dumoulin werd bij de outsiders gerekend in deze Giro, maar koersvolgers zetten ook veel vraagtekens achter zijn naam. In het Hongaarse openingsweekend slaagde de tijdrijder er niet in om de roze trui over te pakken van Mathieu van der Poel.



En op de 4e rit naar de Etna zakte Dumoulin meteen door het ijs. Daar was hij even niet goed van. Hij wist niet wat er aan de hand was, buiten het feit dat het harde werk niet opleverde wat hij hoopte.



Hij verlegde zijn focus op dagsucces en was wat blij dat hij als medevluchter Koen Bouwman aan de zege kon helpen in de 7e rit.



De voorbije dagen begon zijn rug op te spelen. Vandaag kon hij in een snedig openingsuur van een pittige rit op en af het peloton niet meer volgen. Dus hield hij het voor bekeken.





Team Jumbo-Visma kwam met een korte mededeling: "Tom kampte de voorbije dagen met zijn fysieke conditie, vandaar de opgave."