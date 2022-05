Tom Boudeweel over contractverlenging Vanhaezebrouck: "Samen oud worden met Louwagie en De Witte"

Het heeft lang geduurd voor de contractverlenging van Vanhaezebrouck eindelijk rond was. Zou het dan toch niet in orde komen? Een andere club in België of toch voor het eerst naar het buitenland? Maar uiteindelijk kiest hij dus toch voor het vertrouwde nest.



"En dat is maar logisch ook", vindt Tom Boudeweel. "Ik heb de voorbije maanden nooit getwijfeld aan een verlenging. Af en toe lieten beide partijen een ballonnetje op, maar dit is voor iedereen de beste keuze." "Het duo Louwagie-De Witte weet perfect wat ze aan Hein hebben. En Hein weet wat hij aan zijn bazen heeft. Bovendien heeft De Witte een klik met Hein die hij met andere coaches veel minder had. Mede daarom greep de voorzitter ook terug naar het succesrecept van 2015. "Misschien staat Vanhaezebrouck nu zelfs nog in een sterkere positie. Om zelf meer en meer de sportieve toekomst uit te tekenen bijvoorbeeld. Of misschien heeft hij de garantie gekregen dat Tissoudali zal blijven. Ik denk maar luidop na."



"Wat ook meespeelt, is het feit dat Hein heel veel zelf mag doen. Binnen de club wordt er nauwelijks tegengas gegeven, en dan is hij echt op zijn best", vertelt Boudeweel. "Bij een eventuele overstap heeft hij die zekerheid niet. In Gent is hij echt met de hele club bezig. Van het eerste team tot en met de KAA Gent Foundation."

Volgens Boudeweel betekent deze contractverlening ook meteen een definitieve streep door een eventueel buitenlands avontuur. "Daar ga ik toch van uit. Aan het einde van zijn nieuwe contract zal hij 60 zijn. Dat is geen leeftijd waarop trainers nog voor het eerst naar het buitenland trekken. Louwagie zal dan 68 zijn en De Witte 77. De drie sterke karakters kunnen dus samen oud worden."



Ivan De Witte, Hein Vanhaezebrouck en Michel Louwagie.

Ook een overstap naar een andere Belgische club acht Boudeweel uitgesloten. "Vanhaezebrouck zit momenteel bij een topclub. Waar in België kan hij zich momenteel verbeteren?" "Anderlecht: geen succes. Club Brugge: lijkt me niet echt een optie. Antwerp: kon volgens het geruchtencircuit, maar in realiteit? KRC Genk: geen succes. Wat blijft er dan over? AA Gent. In principe toch een club met mogelijkheden. Gent zou toch altijd mee moeten strijden om de prijzen?"

"Nochtans had ik Vanhaezebrouck graag eens in het buitenland aan het werk gezien. Na zijn titel met Gent in 2015 bijvoorbeeld. Hij zou het ideale uithangbord geweest zijn voor de Belgische coaches in het buitenland. Een beetje zoals (hopelijk) Philippe Clement nu. Ik zag hem zeker slagen bij een club die bij hem past. Want hij heeft zeker kwaliteiten."

"Ik hoorde een tijdje geleden dat hij op de trein naar Londen zat. Dit is het grote moment, dacht ik. Dromend van de Premier League. Niet dus. (lachje)"