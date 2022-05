Seraing plukt oude bekende José Jeunechamps weg bij Moeskroen

De 55-jarige José Jeunechamps komt over van Moeskroen. De Luikenaar is de opvolger van de Fransman Jean-Louis Garcia. Die besloot eerder deze maand op te stappen om familiale redenen. Het is de tweede ambtstermijn van de trainer, in 2016 had hij de ploeg al eens onder zijn hoede.

Jeunechamps is onder de indruk van hoe "de ploeg is geëvolueerd" de afgelopen jaren en moet er de komende jaren alles aan doen om de club in 1A te houden.