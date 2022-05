Doncic baalt, 7 Warriors halen dubbele punten in eerste finaleduel in Westen

Voor Luka Doncic, de sterspeler van de Mavs, werd het een tegenvallende avond. Drie dagen nadat hij bijna in zijn eentje de Phoenix Suns weggevaagd had, kwam de Sloveen tegen de defensie van de Warriors tot slechts 20 punten. Doncic leek ook last te hebben van een pijnlijke schouder.



"Ik moet beter doen", stelde Doncic na de partij vast. "Ik moet beter zijn voor de groep en dat kan ik", klonk het vastberaden. "Dit is maar een nederlaag, op naar Game 2."



Bij de Warriors kwam Stephen Curry tot 21 punten, 12 rebounds en 4 assists, het was zijn 18e double-double in een play-offwedstrijd.



Jordan Poole en Andrew Wiggins maakten elk 19 punten. Klay Thompson scoorde niet voor de rust, maar haalde wel 15 punten in de tweede helft. In totaal kwamen zeven Golden State-spelers tot dubbele punten. De thuisploeg stond bij de rust al 9 punten voor en duwde door in het derde kwart (34-24). De maximale voorsprong was 27 punten.



De tweede finalewedstrijd in het Westen staat morgen op het menu, opnieuw in San Francisco. De winnaar van de finale van de Western Conference treft de winnaar van de finale van de Eastern Conference, Boston of Miami, in de NBA Finals.