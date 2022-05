Roger Schmidt (PSV) wordt volgend seizoen coach van Jan Vertonghen bij Benfica

Benfica kon dit seizoen stunten in de Champions League, maar in de competitie was het met een 3e plaats een stuk minder. Dat Nelson Verissimo moest opkrassen, was al een tijdje duidelijk. Dat Roger Schmidt hem zou opvolgen eigenlijk ook.



Schmidt was 2 seizoenen geleden door PSV binnengehaald om Ajax te onttronen, maar daar slaagde de Duitser niet in. Dankzij de bekerwinst kon hij toch nog met een mooi gevoel afscheid nemen.



"Ik ben trots dat ik de nieuwe coach van Benfica ben", zegt Schmidt bij zijn aanstelling, tot 2024. "We zullen al onze krachten moeten bundelen om succesvol te zijn."