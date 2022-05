Golfster Manon De Roey na eerste toernooizege: "Dit opent meer deuren"

De Roey maakt niet alleen een sprong op de wereldranglijst, op de ranking van de European Tour staat ze op plaats 3. "Er zijn voordelen verbonden aan mijn plaats op die ranking", legt De Roey uit.



"Zo wou ik dit jaar sowieso proberen om mij te kwalificeren voor de LPGA, het Amerikaanse profcircuit. Daarvoor moet je 3 kwalificatierondes overleven. Maar als ik op de Europese ranking in de top 10 sta, dan hoef ik enkel nog de laatste kwalificatieronde te spelen."



"Dat zou wel wat stress wegnemen, want zulke kwalificaties zijn altijd heel stressvol. Hopelijk kan ik rechtstreeks naar die finale kwalificatieronde en dan zie ik wel wat ik daar kan bereiken."



De Roey heeft haar zinnen gezet op de LPGA. "Amerika is zeker een doel. Ik wil mij meten met de beste van de wereld." Dat wordt niet evident. "Op de European Tour is de sfeer veel vriendelijker. Ik heb daar ook veel vriendinnen. Ik zal zien hoe het verloopt en of ik me in Amerika goed voel."