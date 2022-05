Belgische golftoppers zijn deze week aan zet in eigen land: "Hopelijk komen er veel fans"

In 2018 en 2019 was Thomas Pieters zelf nog een van de drijvende krachten achter het Belgian Knock-out in Schilde. "Ik ben erg trots dat mijn familie destijds dit toernooi op poten gezet heeft, maar het bracht wel heel wat werk en stress met zich mee. Van die bekommernis ben ik nu af, ik kan mij volledig op de wedstrijd concentreren", zegt hij.



Pieters is vertrouwd met de Rinkven-golfbaan, al is dat geen garantie op succes. "Het is geen baan die me echt ligt", weet hij. "Op de korte en smalle banen, kan ik mijn lengte niet optimaal gebruiken. Het is een lastige baan, die veel concentratie vereist."



"Ik kijk er wel enorm naar uit om voor eigen publiek te spelen. Of ik hier ook mee ga doen voor de overwinning, is moeilijk te voorspellen. Donderdag beginnen we eraan en zien we wel. Tot nu was het seizoen niet slecht, maar dat biedt geen garantie."



Golfen in je spreekwoordelijke achtertuin, het is eens iets anders dan de halve wereld rondreizen. "Dat is speciaal. Het hele jaar door moet ik enorm veel reizen, nu ben ik op tien minuten hier. Het is fantastisch dat we nog eens vlak bij huis kunnen spelen. Ik hoop dat er veel fans zullen zijn."