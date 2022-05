Tom Pidcock moet heel diep gaan om zijn 2e Wereldbeker mountainbike van het seizoen te winnen

Het parcours in Nove Mesto was in elk geval technisch en loodzwaar. In het eerste deel van de race was het stof vreten bij wisselende posities. Een onemanshow zoals in Albstadt? Daar durfde Tom Pidcock zich duidelijk niet aan te wagen.

Bij het ingaan van de voorlaatste ronde had een kopgroep van 5 zich duidelijk afgescheiden: Dascalu, Cooper, Flückiger, Hatherly en Pidock. Geen Nino Schurter, hoor ik u denken? Neen. De Zwitser maakte een enorm sterke indruk, maar werd

teruggeslagen door een lekke achterband.

De achterstand van Schurter liep op tot een dikke minuut. Over en out? Helemaal niet. Beetje bij beetje dichtte Schurter het gat op de kopgroep en bij het ingaan van de laatste ronde kon hij weer aansluiten. Een straffe prestatie.

Op de allerlaatste klim plaatste de Roemeen Dascalu zijn beslissende aanval. Pidcock snakte naar adem, maar kon net aanpikken. Schurter betaalde op dat moment de prijs voor zijn remonte.

In de laatste hectometers van de race moest Pidcock zijn tenen uitkuisen om in het wiel van Dascalu te blijven. Maar dat lukte en op de hellende asfaltstrook ging hij erop en erover. Pidcock won voor Dascalu. Nino Schurter werd derde.

De Belgen dan: Pierre De Froidmont werd 13e, Jens Schuermans 16e.