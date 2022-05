Geen giro, wel twee Wereldbekermanches mountainbike voor Tom Pidcock

Op het oorspronkelijke programma van Tom Pidcock werd de Giro aangekondigd, maar na een wisselvallig voorjaar heeft zijn werkgever de koers gewijzigd.

Pidcock lijkt nu de Tour op zijn programma te zetten. In tussentijd haalt de olympische kampioen zijn mountainbike nog eens van stal.

De Brit komt in actie in de eerste Europese Wereldbekerwedstrijden: dit weekend al in het Duitse Albstadt en volgend weekend al in het Tsjechische Nove Mesto.

Vorig jaar werd Pidcock 5e in Albstadt en zegevierde hij in Nove Mesto. Vindt de olympische kampioen opnieuw het goede gevoel op de mountainbike?