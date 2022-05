Atletico kondigt afscheid van Luis Suarez aan, einde van het Dybala-tijdperk bij Juventus

Twee jaar geleden werd Luis Suarez door Barcelona naar de uitgang geduwd. Die leek uit te geven op het stadion van Atletico Madrid. Als zoete wraak kon de Uruguayaan Atletico meteen kampioen maken.

Maar dit seizoen kwam Suarez amper nog in de plannen van Diego Simeone voor. Op zijn 35e beginnen de jaren stilaan te wegen voor het woelwater. Waar zijn toekomst ligt, is nog niet duidelijk. Mogelijk stopt hij met voetballen. De Mexicaan Hector Herrera, die ook moet vertrekken, verhuist wellicht naar Houston Dynamo.

Terwijl Suarez en Herrera hun eigen lot niet meer in handen hadden, had Paulo Dybala dat wel. Op zijn sociale media maakte de Argentijn bekend transfervrij te vertrekken bij Juventus. Hij veroverde de voorbije 7 seizoenen 12 trofeeën. "Ik ging ervan uit dat we nog jaren zouden samenblijven, maar het lot heeft ons andere wegen uitgestuurd."