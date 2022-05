Hazard keert terug in Real-selectie en "wil volgend seizoen zijn kwaliteiten tonen"

Real-coach Carlo Ancelotti maakte op zijn traditionele persconferentie bekend dat Eden Hazard opnieuw in de de selectie zit voor de voorlaatste wedstrijd in La Liga tegen Cadiz.



Onze landgenoot verscheen op 19 februari voor het laatst op het veld bij De Koninklijke en ging eind maart onder het mes om het metalen plaatje in zijn rechterenkel te laten verwijderen.



De Belg werkte vervolgens hard aan zijn terugkeer en wordt nu dus beloond met een plaatsje in de selectie. Mogelijks mag onze landgenoot zondag zelfs hopen op wat speelminuten.



"We hebben dit seizoen al veel wedstrijden achter de rug en de spelers zijn vermoeid", vertelde Ancelotti. "Ik denk dus wel dat Hazard minuten zal krijgen. We zullen immers moeten roteren.



"Aan de aftrap verschijnen, dat is een andere zaak. Voor mij is de hoeveelheid minuten niet van belang, wel de kwaliteit ervan", sloot de Italiaan af.